المندلاوي: الرد الإيراني على استهداف القنصلية حق طبيعي ومشروع

2024-04-14 18:36:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، اليوم الأحد، أن الرد الإيراني على استهداف القنصلية حق طبيعي ومشروع كفلته القوانين والشرائع الدولية.وقال المندلاوي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رد الجمهورية الإسلامية الإيرانية على استهداف قنصليتها في العاصمة السورية دمشق، حق طبيعي ومشروع كفلته القوانين والشرائع الدولية"، مبيناً ان "الكيان الصهيوني تمادى كثيراً في انتهاكه لهذه المواثيق، وتخطى حدوده من خلال تجاوزه السافر لسيادة عدد من دول المنطقة، حتى وصل الأمر به إلى الاعتداء على البعثات الدبلوماسية، وكان لزاماً لجمه وردعه وعدم السماح بتماديه أكثر من ذلك".وأضاف، أنه "في الوقت الذي نبارك ونشيد بالعملية الإيرانية في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي جاءت رداً على استهداف قنصليتها في دمشق من قبل الكيان الصهيوني، نؤكد ان من حق الشعوب العربية والإسلامية الدفاع عن نفسها ومصالحها بوجه اعتداءات قوات الاحتلال، وندعوها لاستمرار دعمها وإسنادها للمقاومة والشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره وإنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".وجدد رئيس مجلس النواب بالنيابة، "إدانته واستنكاره لجرائم الإبادة الصهيونية بحق نساء وأطفال وشيوخ فلسطين، واستهدافه المستمر للمستشفيات والمدارس والبنى التحتية والتجمعات المدنية، ومنعه ادخال المساعدات إلى قطاع العزة والكرامة"، مضيفاً ان "طوفان الأقصى كان خطوة مفصلية ونقلة نوعية في تاريخ الصراع مع المحتل، وان الشعوب الحرة لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه ما يجري من جرائم".و طالب المجتمع الدولي بـ"إيقاف الهمجية الصهيونية وإلزام المحتل باحترام القوانين لنزع فتيل الحرب الكبرى".