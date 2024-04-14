2024-04-14 18:42:09 - المصدر: منصة إيشان

شهدت شوارع العاصمة بغداد، اليوم الأحد، اختناقات مرورية حادة، في أول يوم من تطبيق النظام الجديد لدوام الوزارات والجامعات وبعض الدوائر الحكومية. وبحسب مراسلنا في بغداد، فإن شوارع العاصمة الرئيسة غصت بالازدحامات من ساعات الصباح الأولى وحتى أوقات المساء. وشهدت المناطق الرئيسة، اختناقات مرورية حادة، على الرغم من بدء النظام الجديد الذي أقرته الحكومة لدوام […]

ظهرت المقالة في أول أيام النظام الجديد.. شوارع بغداد “تغرق” بالازدحامات والمواطنون: عائلاتنا تضررت أولاً على Eishan.