ديربي الشمال يبتسم لزاخو على حساب نوروز
2024-04-14 18:48:03 - المصدر: واع
بغداد – واع
تغلب فريق زاخو على نظيره نوروز بهدفين مقابل لاشيء في المباراة التي استضافها ملعب السليمانية لحساب الجولة الثانية والعشرين من منافسات دوري نجوم العراق للمحترفين بكرة القدم للموسم الحالي (21023-2024).
وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "فريق زاخو تقدم بالهدف الأول في الدقيقة الـ(28) من الشوط الاول بواسطة لاعبه أمجد عطوان ، وعزز اللاعب الكاميروني فرانك سيدريك التقدم لفريق زاخو بإحرازه الهدف الثاني".
وبهذا الفوز عزز فريق زاخو مركزه الثالث برصيد (37) نقطة ، فيما بقي نوروز في المركز السادس برصيد (33) نقطة .
تغلب فريق زاخو على نظيره نوروز بهدفين مقابل لاشيء في المباراة التي استضافها ملعب السليمانية لحساب الجولة الثانية والعشرين من منافسات دوري نجوم العراق للمحترفين بكرة القدم للموسم الحالي (21023-2024).
وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "فريق زاخو تقدم بالهدف الأول في الدقيقة الـ(28) من الشوط الاول بواسطة لاعبه أمجد عطوان ، وعزز اللاعب الكاميروني فرانك سيدريك التقدم لفريق زاخو بإحرازه الهدف الثاني".
وبهذا الفوز عزز فريق زاخو مركزه الثالث برصيد (37) نقطة ، فيما بقي نوروز في المركز السادس برصيد (33) نقطة .