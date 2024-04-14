ديربي الشمال يبتسم لزاخو على حساب نوروز

2024-04-14 18:48:03 - المصدر: واع

بغداد – واعتغلب فريق زاخو على نظيره نوروز بهدفين مقابل لاشيء في المباراة التي استضافها ملعب السليمانية لحساب الجولة الثانية والعشرين من منافسات دوري نجوم العراق للمحترفين بكرة القدم للموسم الحالي (21023-2024).وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "فريق زاخو تقدم بالهدف الأول في الدقيقة الـ(28) من الشوط الاول بواسطة لاعبه أمجد عطوان ، وعزز اللاعب الكاميروني فرانك سيدريك التقدم لفريق زاخو بإحرازه الهدف الثاني".وبهذا الفوز عزز فريق زاخو مركزه الثالث برصيد (37) نقطة ، فيما بقي نوروز في المركز السادس برصيد (33) نقطة .