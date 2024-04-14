محافظة عراقية خلال 100 يوم: نصف محاولي الانتحار توفوا.. و91% من الناجين إناث

2024-04-14 18:48:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشفت منظمة مختصة بحقوق الانسان في محافظة ديالى، اليوم الأحد (14 نيسان 2024)، عن أرقام حالات الانتحار خلال الربع الاول من العام الحالي في المحافظة، فيما تظهر مقارنة الارقام ان ما تم تسجيله خلال 3 اشهر ونصف، يقارب تقريبًا ما تم تسجيله خلال العام الماضي بالكامل.

وقال رئيس منظمة ديالى لحقوق الانسان طالب الخزرجي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "منظمته أجرت تحديثا شاملا لقائمة الانتحار من الأول من كانون الثاني 2024 ولغاية 14 من نيسان الجاري من خلال الدوائر والجهات ذات العلاقة من اجل بيان الاعداد الصحيحة لعدد ضحايا ظاهرة الانتحار في ديالى".

وأضاف، أن "اجمالي محاولات الانتحار في ديالى لغاية اليوم 14 نيسان بلغت 27 حالة، انتهت 15 حالة منها بالوفاة وتضم 9 ذكور و6 اناث"، مبينا ان "طرق الانتحار كانت من خلال الطلق الناري والشنق والحرق".

وأوضح انه "تم انقاذ 12 حالة اخرى من قبل ردهات الطوارئ في اللحظات الاخيرة وهي تضم 11 انثى وذكرا واحدا".

واشار الى ان "حالة انتحار حدثت قبل ايام شمال ديالى لم تدرجها المنظمة في القائمة لان هناك شكوكا حيالها، وبانتظار قرار قضائي يحسم الامر هل كانت انتحار او جريمة جنائية بالاضافة الى حالة انتحار اخرى لشخص من اهالي كركوك لكنه انتحر في ديالى لم تدرج هي الاخرى".

واقر بان "عدد قائمة الموت بسبب الانتحار مثيرة للقلق خلال الثلث الاول من 2024 وهي للاسف في تصاعد مستمر".

وفي 2023، سجلت محافظة ديالى 38 حالة انتحار، مايعني ان ماتم تسجيله من حالات انتحار خلال 100 يوم فقط من العام الحالي البالغة 27 يعادل 71% مما تم تسجيله خلال عام كامل في 2023.

وبذات الوقت، يظهر ان 55% من حالات الانتحار انتهت بالموت، فيما فشلت 45% من المحاولات، ومن المفارقات، ان الاناث شكلن 40% من محاولات الانتحار التي افضت الى الموت، فيما شكلن نحو 92% من محاولات الانتحار الفاشلة.