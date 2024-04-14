2024-04-14 19:30:03 - المصدر: واع

بغداد - واعتنشر وكالة الأنباء العراقية (واع) أبرز نتائج مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم التي جرت، اليوم الأحد، لحساب الجولة الـ(16) من المجموعة الثانية لدوري الكرة الممتاز للموسم الحالي (2023-2024).وحقق فريق ديالى الفوز على نظيره البحري بهدف واحد مقابل لا شيء، فيما تمكن فريق الغراف من الفوز على فريق الديوانية بهدفين مقابل لا شيء، بينما تغلب فريق ميسان على نظيره الشرقاط بهدف مقابل لا شيء.وتعادل فريق الكرمة مع الناصرية بهدف لكل منهما، فيما تقدم فريق الرمادي على غاز الشمال بهدفين نظيفين .واختتمت مباريات اليوم بفوز الصناعات الكهربائية على حساب فريق الكوفة بهدفين مقابل هدف واحد.