المرور تصدر جملة إرشادات لقيادة آمنة مع حدوث عواصف ترابية

2024-04-14 19:30:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت مديرية المرور العامة، اليوم الأحد، (14 نيسان 2024)، جملة ارشادات لقيادة آمنة مع هبوب عواصف ترابية بمحافظة الأنبار مساء اليوم.

ولخصت المرور في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، هذه الإرشادات بالنقاط الآتية:

1- أثناء القيادة خلال عاصفة ترابية تأكد من غلق النوافذ وتشغيل تكييف المركبة.

2- تأكد من أن المصابيح الأمامية للسيارة تعمل جيدًا لزيادة وضوح الرؤية.

3- يجب عليك التقليل من السرعة و التنقل بين المسارات بهدوء.

4- يجب عليك أن تكون بكامل تركيزك على الطريق أثناء القيادة.

5- الألتزام بالسرعات المقررة في مثل هذه الأجواء السيئة .

6- حافظ على مسافة الأمان حتى تستطيع تفادي أي اصطدامات محتملة.

7-الإبتعاد عن كافة المخالفات المرورية ومنها مخالفة السير عكس الاتجاه؛ لأنه يعرضك للخطر والحوادث.

يشار الى ان عاصفة ترابية ضربت مناطق غرب محافظة الأنبار وبينها حديثة مساء اليوم.