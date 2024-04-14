2024-04-14 19:36:02 - المصدر: واع

الأنبار - واع - أحمد الدليميأعلنت شركة تجارة الحبوب في محافظة الأنبار، اليوم الأحد، مواصلة عملها لزيادة الطاقات الخزنية مع استقبال الموسم التسويقي.وأوضح مدير الشركة فاضل جدوع صالح في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بناء على توجيهات وزير التجارة، وبإشراف مباشر من قبل مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب حيدر نوري الكرعاوي تتم متابعة الاستعدادات لزيادة الطاقات الخزنية لاستقبال الموسم التسويقي للحنطة"، مبينا، "تم إنشاء 3 بناكر في موقع سايلو الرمادي على نفقة الشركة العامة ودعم محافظة الأنبار".وأكد، "استمرار العمل بإنشاء سايلو معدني بطاقة 30 ألف طن في مجمع الرمادي الجديد بدعم من المحافظة"، لافتا إلى "استعداد الشركة لاستقبال الحنطة المسوقة من قبل فلاحي المحافظة في مواقع الأنبار والتي تضم سايلو الرمادي ومجمع الرمادي الجديد ومركز تسويق عنه ومركز تسويق الخيرات".وأشار، إلى أنه " تمت جميع الاستعدادات لاستقبال الموسم التسويقي لهذا العام، كما تم تذليل المعوقات أمام الفلاحين والمزارعين، لتوزيع مستحقاتهم المالية بأسرع وقت ودون أي تأخير".