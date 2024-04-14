المندلاوي والشيخ الخزعلي يؤكدان ضرورة إقرار التشريعات المهمة واستكمال الاستحقاقات الوطنية

2024-04-14 19:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي والأمين العام لعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الأحد، ضرورة إقرار التشريعات المهمة واستكمال الاستحقاقات الوطنية.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب بالنيابة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المندلاوي التقى الأمين العام لعصائب أهل الحق، الشيخ قيس الخزعلي"، لافتا، إلى أنه "جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة وتطورات المشهد السياسي في البلاد والمنطقة، لا سيما الرد الإيراني وتداعياته على مستقبل الكيان المحتل والتأكيد على دعم حق الشعوب العربية والإسلامية في الدفاع عن نفسها بوجه الكيان المحتل، فضلا عن مواصلة تقديم الإسناد اللازم لشعب فلسطين حتى نيل كامل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".وأضاف، أنه "جرى التأكيد على ضرورة المضي نحو إقرار التشريعات المهمة لا سيما التي تلامس حاجة المواطنين والإسراع في استكمال الاستحقاقات الوطنية، فضلاً عن التعاون مع الحكومة لتنفيذ برنامجها الخدمي والعمل على خدمة الشعب وتحقيق تطلعاته".