2024-04-14 19:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: تعادل ناديا الناصرية ونادي الكرمة الكرويين بهدف لكل منهما ضمن مباريات الدرجة الدوري الممتاز على ملعب الرمادي . وقال مصدر رياضي لشبكة أخبار الناصرية، ان نادي الناصرية تعادل اليوم مع نظيره نادي الكرمة في محافظة الانبار بهدف لكل منهما. واضاف ان الشوط الأول انتهى سلبيا دون اهداف، فيما...

The post الناصرية الكروي يتعادل مع نظيرة نادي الكرمة ضمن منافسات الدوري الممتاز appeared first on شبكة اخبار الناصرية.