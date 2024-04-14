2024-04-14 20:00:10 - المصدر: منصة إيشان

نشر الصحفي الإسرائيلي من أصل لبناني، إيدي كوهين، اليوم الأحد، صورة لملك الأردن عبد الله الثاني مبتسماً. وعلق كوهين على الصورة التي نشرها في حسابه عبر منصة إكس، قائلاً: “نحن نحبك” وتأتي هذه التدوينة، بعد الهجوم الإيراني الذي نفذ يوم أمس تجاه الكيان الصهيوني. وكانت الأردن، قد شاركت في إسقاط الصواريخ والطائرات الإيرانية التي عبرت […]

ظهرت المقالة “نحن نحبك”.. إيدي كوهين ينشر صورة لملك الأردن مبتسماً أولاً على Eishan.