2024-04-14 20:00:10 - المصدر: منصة إيشان

كشف السفير الإيراني في العراق محمد كاظم آل صادق، اليوم الأحد، عن هدف بلاده من مهاجمة الكيان الصهيوني ليلة أمس. وقال آل صادق، في تدوينة على منصة إكس تابعتها “إيشان”: “كان هدفنا من الهجوم على الأراضي المحتلة هو معاقبة الكيان الصهيوني ومنع تكرار أعماله غير الشرعية والمحرمة دولياً”. وأضاف، أن “إيران ستقابل أية مغامرة […]

ظهرت المقالة أي مغامرة ستواجه برد أقسى.. سفير إيران في العراق: هذا هدفنا من هجوم ليلة أمس أولاً على Eishan.