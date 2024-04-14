الشرطة يعزز صدارته لدوري النجوم بالفوز على الميناء

2024-04-14 20:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واععزز فريق الشرطة صدارته لترتيب دوري نجوم العراق للمحترفين بثلاث نقاط جديدة بعد فوزه مساء اليوم الأحد على فريق الميناء بهدفين نظيفين .وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" اللاعب مناف يونس سجل الهدف الأول للشرطة عند الدقيقة الـ(75) ، فيما أضاف اللاعب ( لوكاس سانتوس) الهدف الثاني ".وبهذا الفوز حافظ فريق الشرطة على صدارته لترتيب فرق الدوري برصيد (51) نقطة من (22) مباراة ، فيما بقي فريق الميناء على رصيده البالغ (26) نقطة وفي المركز الرابع عشر.