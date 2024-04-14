كريستال بالاس يقتل أحلام ليفربول في الدوري الانكليزي

2024-04-14 20:36:02 - المصدر: واع

متابعة - واعتعرض فريق ليفربول إلى خسارة أمام ضيفه كريستال بالاس بهدف دون رد، اليوم الأحد، على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الـ(33) من الدوري الإنكليزي الممتاز.وسجل اللاعب (إيبيرشي إيز) هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (14) من الشوط الاول ليسقط ليفربول على ملعبه للمباراة الثانية على التوالي بعد ثلاثية نظيفة أمام أتالانتا في ذهاب دور الثمانية للدوري الأوروبي.وبهذه الخسارة، تجمد رصيد ليفربول عند النقطة الـ(71) نقطة ليبقى في المركز الثالث متخلفاً بفارق الأهداف عن أرسنال الذي سيواجه أستون فيلا في وقت لاحق، بينما يتصدر مانشستر سيتي ترتيب فرق الدوري برصيد (73) نقطة.