المرور تصدر جملة من التوصيات لسائقي المركبات

2024-04-14 20:42:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأصدرت مديرية المرور العامة، اليوم الأحد، جملة توصيات لسائقي المركبات بالتزامن مع دخول العاصفة الترابية الأجواء العراقية.وذكرت المديرية في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "تحذر سائقي المركبات مع دخول العاصفة الترابية الأجواء العراقية، وتوصي بالآتي:- تأكد من غلق النوافذ وتشغيل تكييف المركبة.- تأكد من أن المصابيح الأمامية للسيارة تعمل جيداً لزيادة وضوح الرؤية- يجب عليك التقليل من السرعة والتنقل بين المسارات بهدوء- يجب عليك أن تكون بكامل تركيزك على الطريق أثناء القيادة- الالتزام بالسرعات المقررة في مثل هذه الأجواء- حافظ على مسافة الأمان حتى تستطيع تفادي أي اصطدامات محتملة- الابتعاد عن جميع المخالفات المرورية ومنها مخالفة السير عكس الاتجاه؛ لأنه يعرضك للخطر والحوادث".