الأنواء: لا مؤشرات بتأثر بغداد ومحافظات الجنوب بالعاصفة الترابية

2024-04-14 20:42:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – محمد الطالبيرجحت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، عدم تأثر بغداد ومحافظات الجنوب بالعاصفة التربية التي ضربت مناطق في شمال وغرب البلاد وفقاً للمؤشرات الحالية.وقال مدير إعلام هيئة الأنواء الجوية عامر الجابري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "لا توجد في تقاريرنا مؤشرات في الوقت الحالي بشأن وصول العاصفة الترابية والغبار إلى بغداد، وهي تحدث حالياً في مناطق غرب العراق وشماله".وأضاف، إنه "لا توجد تحذيرات حالية من أن بغداد ستتأثر أو أي من محافظات الجنوب وسنصدر تقريراً في حال تأثر مناطق جديدة بالعاصفة في وقت لاحق عبر قسم التنبؤ الجوي.وأشار إلى أن "ما يسمى بالفوارق الحرارية أو الكتل الباردة تؤثر أحيانا وتسبب بتصاعد الغبار وهي من نتائج التغير المناخي".وشوهد تصاعد للغبار بعد ظهر اليوم في مناطق الحضر وتلعفر وسنجار وربيعة في نينوى، فيما ضربت كذلك مناطق القائم وحديثه في الأنبار.