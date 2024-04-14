اعتقال مئات المطلوبين.. حصيلة أمنية ثقيلة خلال أسبوع
بغداد اليوم- بغداد
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، (14 نيسان 2024)، عن حصيلة واجبات قيادة قوات الشرطة الاتحادية للفترة من 6 - 13 نيسان الجاري.
وتلخصت هذه الحصيلة بحسب بيان للداخلية، تلقته "بغداد اليوم"، بالآتي:
1- القبض على مطلوب وفق المادة 4 إرهاب
2- القبض على (5) متهمين بترويج وتعاطي المواد المخدرة
3- القبض على (668) مطلوبا وفق مواد قانونية مختلفة
4- ضبط أكثر من (2.476) كيلوغرام من مادة الكرستال المخدرة
5- ضبط (129) قطعة سلاح مختلفة الانواع غير مرخصة وكميات من العتاد الخفيف والمتوسط.
6- ضبط (859) عجلة ودراجة نارية مخالفة ولا تحمل أوراقا ثبوتية
7- رفع وإتلاف (9) عبوات ناسفة ومساطر تفجير
8- رفع وإتلاف (16) قنبرة هاون مختلفة الانواع
9- رفع واتلاف (11) مقذوفا حربيا
10- رفع وإتلاف (13) صاروخ قاذفة RBG7
11- رفع (7) قنابل يدوية
12- تنظيم حملتي تبرع بالدم وحالات إنسانية وخدمية
13- تنظيم (10) حملات توعوية وتثقيفية على المواطنين والمقاتلين بخصوص آفة المخدرات والمؤثرات العقلية وتأثيرها على الفرد والمجتمع
14- اجراء حملات تغطية اعلامية للاجراءات الامنية خلال ايام عيد الفطر.