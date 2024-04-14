اعتقال مئات المطلوبين.. حصيلة أمنية ثقيلة خلال أسبوع

2024-04-14 20:42:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، (14 نيسان 2024)، عن حصيلة واجبات قيادة قوات الشرطة الاتحادية للفترة من 6 - 13 نيسان الجاري.

وتلخصت هذه الحصيلة بحسب بيان للداخلية، تلقته "بغداد اليوم"، بالآتي:

1- القبض على مطلوب وفق المادة 4 إرهاب

2- القبض على (5) متهمين بترويج وتعاطي المواد المخدرة

3- القبض على (668) مطلوبا وفق مواد قانونية مختلفة

4- ضبط أكثر من (2.476) كيلوغرام من مادة الكرستال المخدرة

5- ضبط (129) قطعة سلاح مختلفة الانواع غير مرخصة وكميات من العتاد الخفيف والمتوسط.

6- ضبط (859) عجلة ودراجة نارية مخالفة ولا تحمل أوراقا ثبوتية

7- رفع وإتلاف (9) عبوات ناسفة ومساطر تفجير

8- رفع وإتلاف (16) قنبرة هاون مختلفة الانواع

9- رفع واتلاف (11) مقذوفا حربيا

10- رفع وإتلاف (13) صاروخ قاذفة RBG7

11- رفع (7) قنابل يدوية

12- تنظيم حملتي تبرع بالدم وحالات إنسانية وخدمية

13- تنظيم (10) حملات توعوية وتثقيفية على المواطنين والمقاتلين بخصوص آفة المخدرات والمؤثرات العقلية وتأثيرها على الفرد والمجتمع

14- اجراء حملات تغطية اعلامية للاجراءات الامنية خلال ايام عيد الفطر.