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اعتقال مئات المطلوبين.. حصيلة أمنية ثقيلة خلال أسبوع

اعتقال مئات المطلوبين.. حصيلة أمنية ثقيلة خلال أسبوع
اعتقال مئات المطلوبين.. حصيلة أمنية ثقيلة خلال أسبوع
2024-04-14 20:42:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، (14 نيسان 2024)، عن حصيلة واجبات قيادة قوات الشرطة الاتحادية للفترة من 6 - 13 نيسان الجاري.

وتلخصت هذه الحصيلة بحسب بيان للداخلية، تلقته "بغداد اليوم"، بالآتي: 

1- القبض على مطلوب وفق المادة 4 إرهاب 

2- القبض على (5) متهمين بترويج وتعاطي المواد المخدرة

3- القبض على (668) مطلوبا وفق مواد قانونية مختلفة   

4- ضبط أكثر من (2.476) كيلوغرام من مادة الكرستال المخدرة

5- ضبط (129) قطعة سلاح مختلفة الانواع غير مرخصة وكميات من العتاد الخفيف والمتوسط.

6- ضبط (859) عجلة ودراجة نارية مخالفة ولا تحمل أوراقا ثبوتية 

7- رفع وإتلاف (9) عبوات ناسفة ومساطر تفجير 

8- رفع وإتلاف (16) قنبرة هاون مختلفة الانواع 

9- رفع واتلاف (11) مقذوفا حربيا

10- رفع وإتلاف (13) صاروخ قاذفة RBG7 

11- رفع (7) قنابل يدوية

12- تنظيم حملتي تبرع بالدم وحالات إنسانية وخدمية 

13- تنظيم (10) حملات توعوية وتثقيفية على المواطنين والمقاتلين بخصوص آفة المخدرات والمؤثرات العقلية وتأثيرها على الفرد والمجتمع

14- اجراء حملات تغطية اعلامية للاجراءات الامنية خلال ايام عيد الفطر.

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