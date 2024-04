2024-04-14 21:00:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: نظم عشائر سوق الشيوخ جنوب الناصرية مسيرة حاشدة انطلقت من جسر البطاط لفلكة السوق الرئيسية، دعما لغزة وتاييدا للضربات الإيرانية التي استهدفت الكيان الإسرائيلي. انتهى. ( ت ع ع )

