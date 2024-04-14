2024-04-14 21:00:09 - المصدر: منصة إيشان

أصدرت مديرية المرور العامة، اليوم الأحد، جملة توصيات لسائقي المركبات بالتزامن مع دخول العاصفة الترابية الأجواء العراقية. وذكرت المديرية في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها “تحذر سائقي المركبات مع دخول العاصفة الترابية الأجواء العراقية، وتوصي بالآتي: – تأكد من غلق النوافذ وتشغيل تكييف المركبة. – تأكد من أن المصابيح الأمامية للسيارة تعمل جيداً […]

ظهرت المقالة مع وصول العاصفة الترابية.. المرور توجه تنبيهات “هامة” لسائقي العجلات أولاً على Eishan.