2024-04-14 21:24:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

توج باير ليفركوزن بلقب البوندسليجا للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على ضيفه فيردر بريمن بخماسية نظيفة، على ملعب باي أرينا، مساء اليوم الأحد، (14 نيسان 2024)، ضمن مباريات الجولة 29 من المسابقة.

وسجل خماسية ليفركوزن فيكتور بونيفاس (25) وجرانيت تشاكا (60) وفلوريان فيرتز (68- 83- 90).

بتلك النتيجة رفع ليفركوزن رصيده إلى 79 نقطة في الصدارة مبتعدا بفارق 16 نقطة كاملة عن بايرن ميونخ الوصيف، بينما تجمد رصيد بريمن عند 31 نقطة في المركز 12.

وقاد المدرب الإسباني تشافي ألونسو فريقه للقب تاريخي فضلا عن عدم خسارة أي مباراة طيلة هذا الموسم.







