انتقادات تطال "تقدم".. انهيار جسر بالفلوجة يسقط "الأوهام وكذبة الاعمار"

2024-04-14 21:48:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

انتقد ناشطون وسياسيون في محافظة الأنبار، اليوم الاحد (14 نيسان 2024)، انهيار الجسر الحديدي في مدينة الفلوجة بعد فترة قصيرة من إعلان نائب المحافظ جاسم العسل الذي ينتمي لحزب "تقدم" إنجازه.

وقال النائب السابق عن محافظة الأنبار أحمد السلماني، إنه "لم يكن سقوطًا للجسر بقدر ما كان سقوطًا للوهم ولكذبة اسمها الأعمار".

واوضح في منشور له على فيس بوك وتابعته "بغداد اليوم"، أن "كذبة الأعمار، طالما نسجت حولها دعايات زائفة جعلت من الأقزام عمالقة".

من جانبه حمل الناشط المدني سيف خنفر "حزب تقدم الذي يحكم محافظة الأنبار مسؤولية انهيار الجسر الحديدي الذي لم يسقط بحسب قوله في "أعتى الظروف التي مرت على الفلوجة".

واضاف في حديث لـ "بغداد اليوم"، أن "وهم الأعمار وخداع الناس قد بات منكشفًا، ويجب محاسبة المقصرين، لأنه كاد أن يكون كارثة إنسانية تتسبب بسقوط العشرات من الضحايا".

واوضح أن "قادة تقدم يتبجحون علينا بـ(كذبة الأعمار) ، ولكن مشاريعهم عبارة عن ترقيع ووهم يبيعونه للمواطن في محاولة لخداع الناس".

وامس السبت، اكد محافظ الانبار محمد نوري الكربولي، انه سيتم مقاضاة المتسببين والمقصرين بحادثة انهيار جسر الفلوجة الحديدي خلال تفقده للموقع.

وكان مصدر محلي في محافظة الأنبار، قد أفاد بانهيار أجزاء من جسر الفلوجة الحديدي الذي هو قيد الإنشاء مما اسفر عن اصابة عدد من العاملين فيه وغرق احدى الآليات، وذلك قبل افتتاحه بأيام، ما ادى إلى إصابة ثلاثة عاملين بجروح، وغرق آلية مخصصة للتبليط وسط نهر الفرات.

فيما وجه رئيس مجلس محافظة الانبار عمر الدبوس بفتح تحقيق فوري ومحاسبة الجهات المقصرة المسؤولة عن تأهيل الجسر.