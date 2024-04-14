جمعية الصداقة الإيطالية العربية تحذر من الصمت على تمادي الكيان الصهيوني

2024-04-14 21:48:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

جددت جمعية الصداقة الايطالية العربية، اليوم الاحد (14 نيسان 2024)، تحذيراتها من اطلاق يد الكيان الصهيوني والصمت على تماديه في انتهاك القانون الدولي.





وقالت الجمعية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انها "تتابع بقلق شديد تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط خاصة بعد الاعتداء الاسرائيلي على القنصلية الايرانية في دمشق وبعد الرد الايراني على اسرائيل بين يوم السبت والاحد"، مذكرة "بتحذيراتها السابقة من أن إطلاق يد الكيان الصهيوني والصمت عن تماديه في انتهاك القانون الدولي سيؤدي الى نتائج وخيمة تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم بأسره".





وجددت الجمعية التاكيد على "ضرورة ان تتحمل المجموعة الدولية مسؤولياتها في الحفاظ على أمن واستقرار دول وشعوب المنطقة عبر التعجيل بفرض الوقف الفوري والدائم للعدوان على فلسطين والرفع الكامل للحصار على الشعب الفلسطيني الشقيق وتمكينه من المساعدات الإغاثية اللازمة من دون قيد او شرط وبالحيلولة دون كل محاولة لتوسيع دائرة الحرب بالمنطقة".