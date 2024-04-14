2024-04-14 21:48:08 - المصدر: منصة إيشان

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، بأن دولة أوروبية ترغب بزيادة ساعات اليوم من 24 إلى 26 ساعة. وذكرت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية أن دولة النرويج ترغب في تغيير عدد ساعات اليوم، وذلك من خلال إضافة ساعتين إلى اليوم لتصبح 26 ساعة بدلا من 24. وبحسب الصحيفة، ترغب سلطات المنطقة الشمالية من النرويج بإنشاء منطقة زمنية […]

ظهرت المقالة لخدمة مواطنيها.. النرويج تعلن رغبتها زيادة عدد ساعات اليوم إلى 26 ساعة أولاً على Eishan.