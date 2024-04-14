إطلاق هاتف اوبو Reno11 F 5G في العراق ليكون الخيار الأفضل لمن يتطلع لهاتف بمواصفات وجودة عالية

2024-04-14 21:48:16 - المصدر: أوبو

· تحت شعار للجودة العالية، اختار أوبو تطلق شركة أوبو سلسلة أجهزتها الجديدة Reno11 Series في العراق

. يتميز Reno11 F 5G بكونه الهاتف الوحيد ضمن فئته السعرية الذي يأتي مجهزاً بمستشعر Sony IMX615 المتقدم في الكاميرا الأمامية. تتيح هذه الميزة تسجيل مقاطع فيديو بدقة 4K والتقاط أدق التفاصيل في صورك الفوتوغرافية بدقة عالية.

· يجمع Reno11 F 5G بين تصميم الجسيمات المغناطيسية وشاشة AMOLED بلا حواف وكاميرا ثلاثية فائقة الوضوح بدقة 64 ميجابكسل.

· متوفر باللون الأخضر النخيلي والأزرق المحيطي.

نيسان 2024، العراق – أعلنت أوبو، العلامة التجارية الرائدة عالميًا في مجال الأجهزة الذكية، اليوم عن توفر هاتفها الذكي رينو11 أف 5G عالميًا، والذي يتميز بتصميمه اللافت والنابض بالحياة وكاميرا ثلاثية فائقة الوضوح بدقة 64 ميجابكسل وشاشة AMOLED بلا حواف تأتي بمعدل تحديث 120 هرتز، ليضمن مزيجًا رائعًا من الأناقة والتجارب الذكية.

وقال بيلي تشانغ، رئيس شركة MKT للمبيعات والخدمات الخارجية لدى اوبو “إن تصميم Reno11 F 5G النحيف والخفيف مفعم بالحيوية، كما أن شاشته المذهلة والغامرة وتجاربه الذكية تجعل استخدامه ممتعًا. يمكنك البث والتقاط الصور والتصفح وعيش حياتك الى اقصى حد، إنه رفيق متين يدوم طوال اليوم ويتم شحنه بسرعة".

ما الذي يميز OPPO Reno11 F 5G عن الأجهزة الأخرى؟

يتميز OPPO Reno11 F 5G بكاميرا سيلفي فائقة الوضوح بدقة 32 ميجابكسل تتميز بمستشعر Sony IMX615 الحصري، وهي ميزة لا مثيل لها في بقية الهواتف من نفس الفئة. وتوفر هذه الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل، والمجهزة بمستشعر سوني، مقاطع فيديو مذهلة بدقة 4K HD تضمن لك التقاط كل لحظة بوضوح وتفاصيل استثنائية.

علاوة على ذلك، تتيح تقنية الشحن السريع SUPERVOOCTM التي تأتي بقدرة 67 واط، إمكانية شحن الهاتف بنسبة 30% خلال 10 دقائق فقط ، مما يوفر لك إمكانات شحن سريعة وفعالة للاستخدام دون انقطاع.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر هاتف Reno11 F 5G مقاومة للماء والغبار بمعيار IP65، ليوفر لك راحة البال في مختلف السيناريوهات. سواء كنت تشارك في أنشطة خارجية وسط المطر، أو سقط هاتفك عن طريق الخطأ في الحوض أثناء غسل الأطباق، أو واجهت انسكاب المشروبات أو الحساء، أو كنت تتنقل في أجواء متربة، فإن تصنيف IP65 يضمن لك بقاء جهازك محميًا، مما يسمح لك باستخدام جهازك بثقة دون قلق.

تصميم الجسيمات المغناطيسية وشاشة بلا حدود

استمتع بكل لحظة مع تصميم الجسيمات المغناطيسية والشاشة الغامرة في هاتف أوبو رينو11 أف 5G، والذي يتميز بهيكله النحيف الذي يأتي بسُمك 7.54 ملم فقط ووزن مريح للغاية يبلغ 177 جرامًا، ليتيح للمستخدمين الاستمتاع بفترات طويلة من المراسلة واللعب والمشاهدة، وليسهل حمله في اليد والجيب أيضاً.

فيما يتميز الهاتف باللون الأخضر النخيلي بطبقات من اللون الزمردي والأخضر العميق مع بريق خفيف، بينما يتلألأ الأزرق المحيطي باللونين الأزرق السماوي والأبيض، حيث تم تصنيع كلا اللونين باستخدام تقنية أوبو جلو OPPO Glow الحصرية، والتي تستخدم بلورات متلألئة صغيرة محفورة على مستوى مجهري لإضفاء لمسة ناعمة وسلسة.

تعكس الكاميرا بتقنية Sunshine Ring الأنيقة الضوء بأسلوب لافت، فيما يضمن الهاتف مقاومة الرذاذ وفق معيار IP65 بما يعزز قدرته على تحمل هطول الأمطار بكل سهولة.

يمكن استخدام هاتف أوبو رينو11 F 5G لسنوات، حيث تم اختبار جودته ومتانته لتحمل 100000 ضغطة على مفتاح مستوى الصوت، و200000 ضغطة على زر الطاقة، و20000 محاولة لتوصيل وإخراج وصلة الشحن USB-C، مما يضمن تجربة استثنائية تلبي تطلعات المستخدمين.

عند تشغيل هاتف أوبو رينو11 F 5G، تتألق شاشة الـ AMOLED التي تأتي بحجم 6.7 بوصة بلا حواف وبمعدل تحديث 120 هرتز وتقنية العرض النابضة بالحياة، وتعمل حدود الشاشة فائقة النحافة والتي تأتي بمقاس 1.47 ملم على جانبي الشاشة على ضمان استخدام كافة مساحة الشاشة الكبيرة، حيث تبلغ نسبة الشاشة إلى الهيكل 93.4% لتجربة مشاهدة واستخدام لا مثيل لها.

تتميز شاشة AMOLED ذات العمق اللوني 10 بت ضمن هاتف أوبو رينو11 أف 5G، بجودة عالية، حيث تعرض أكثر من مليار لون لتدرجات ذات مظهر طبيعي، وتتوافق مع ذروة سطوع تبلغ 1100 شمعة معيارية للحصول على مرئيات واقعية ومتألقة. فيما يتيح معدل التحديث الذي يبلغ 120 هرتز تصفح الأخبار والتحديثات الاجتماعية بكل بسهولة، وتضمن درجة التعتيم التي تأتي بمعدل 2160 هرتز وأقل من 90 شمعة معيارية، تجربة مريحة للعين.

وللحد من الضوضاء المزعجة في الخلفية، يمكن لهاتف أوبو رينو11 F 5G رفع نغمات المستخدمين المفضلة أو تعزيز المقطوعات الهادئة باستخدام وضعية الصوت الفائق Ultra Volume Mode للحصول على مستوى صوت يصل إلى 300% من مكبر الصوت.

الصور ومقاطع الفيديو مليئة بالتفاصيل

بفضل الكاميرا الثلاثية فائقة الوضوح والتي تأتي بدقة 64 ميجابكسل وقدرات التسجيل بدقة 4K ، يعد هاتف أوبو رينو11 أف 5G مثاليًا لتسجيل المحتوى، حيث تلتقط الكاميرا الرئيسية المتطورة والتي تأتي بدقة 64 ميجابكسل صورًا غنية بالتفاصيل، مع الكاميرا المصغرة فائقة الاتساع، لضمان استخدامات متعددة.

ومن أبرز ما يميز الهاتف الجديد هو الكاميرا الرئيسية فائقة الوضوح التي تأتي بدقة 64 ميجابكسل والتي تمنح المستخدمين صوراً دقيقة وغنية بالتفاصيل. وبفضل وضعية التصوير الليلي الذكية من أوبو والزاوية العريضة متعددة الاستخدامات للكاميرا والتي تأتي بمقاس 25 ملم، تضمن كاميرا استخدامات متعددة مهما كانت ظروف الإضاءة. وبالنسبة للمناظر الواسعة، تغطي كاميرا هاتف أوبو رينو11 أف 5G فائقة الاتساع والتي تأتي بدقة 8 ميجابكسل مجال رؤية شامل يبلغ 112 درجة.

تأخذ كاميرا هاتف أوبو رينو11 أف 5G إمكانات تصوير البورتريه إلى أبعاد جديدة، وذلك بفضل محرك خبير البورتريه من أوبو، حيث تلتقط هذه العملية صورًا رائعة وجميلة، وتجمع بين قدرات التعرف على الوجه المتقدمة والتعرف على العنصر الرئيسي للصورة و وإمكانية حماية لون البشرة وتحسين الميزات لإيجاد توازن استثنائي بين وضوح الصور والتركيز.

كما يلتقط هاتف أوبو رينو11 أف 5G أيضًا مقاطع فيديو فائقة الوضوح بدقة 4K باستخدام كل من الكاميرا الرئيسية وكاميرا السيلفي التي تأتي بدقة 32 ميجابكسل، ليتمكن المستخدمين من تسجيل وتدوين مقاطع الفيديو ونشرها والتعبير عن نفسهم بكل سهولة.

نظام تشغيل ColorOS 14 لتجربة عمل ولعب سلسة

لا تقتصر تجربة استخدام ColorOS 14 على الأناقة فقط، بل تجمع بين الجمال والأمان والإنتاجية والموثوقية والمتانة على مدى سنوات طويلة.

وأصبح بإمكان المستخدمين استخدام منصة الملفات File Dock، لحفظ الصور أو النصوص أو الملفات بسهولة عبر سحبها ووضعها في التطبيقات المختلفة لضمان الوصول السريع لها لاحقاً، فيما تتيح تقنية التعرف على الصور والنصوص والروابط Smart Touch التقاط الصور والنصوص المختلفة وحتى النصوص ضمن الصور بسهولة. هذا وتضمن تقنية قص الصور المتطورة Smart Image Matting قص ما يصل إلى ستة أهداف من الصورة بسهولة وسرعة وحفظ الصور في منصة الملفات، ليتمكن المستخدمون من تحويل الصور إلى ملصقات ومشاركتها مباشرة مع تطبيق آخر.

وخلف الكواليس، يضمن محرك كفاءة الأداء Trinity، نظام الحوسبة عالي الكفاءة من الجيل التالي من ColorOS 14، أداءً سريعًا وسلسًا، حيث يمكن لخاصية تنشيط ذاكرة القراءة3 توفير ما يصل إلى 23 جيجابايت من المساحة الإضافية من إجمالي سعة 256 جيجابايت ضمن هاتف أوبو رينو11 أف 5G، أو 11 جيجابايت من سعة 128 جيجابايت ضمن الهاتف، وذلك عن طريق ضغط البيانات غير المستخدمة وإزالة الملفات المكررة1. فيما تضمن خاصية حماية الكفاءة لــ 48 شهراً من أوبو تجربة استثنائية لسنوات قادمة.

قدرات اتصال متقدمة بدون التفكير في البطارية

يأتي هاتف أوبو رينو11 أف 5G مدعماً بشريحة MediaTek Dimensity 7050 والتي تضمن مستوى حوسبة بدقة 6 نانومتر لتجربة متميزة عند القيام بمهام متعددة واللعب وحتى عند التقاط فيديو بدقة 4K.

ويمكن لهاتف أوبو رينو11 أف 5G العمل عبر تطبيقات وألعاب متعددة دون الحاجة لإغلاق التطبيقات في الخلفية، وذلك بفضل ما يصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و8 جيجابايت إضافية متاحة عند توسيع ذاكرة الوصول العشوائي، ومع مساحة تخزين تبلغ 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت ومساحة تخزين قابلة للتوسيع تصل إلى 2 تيرابايت عبر بطاقة microSD، يمكن للمستخدمين الآن الاستمتاع بمكتبة من الأفلام والألعاب دوت الحاجة للاتصال بالإنترنت، مما يجعل هاتف أوبو رينو11 أف 5G الرفيق المثالي للسفر.

وللحصول على إشارة مستقرة يمكنك الاعتماد عليها، سواء عند التصفح أو التحدث أو إرسال الرسائل النصية، يتيح محرك تعزيز الاتصال الذي طورته أوبو، LinkBoost، نقل إشارة أعلى بنسبة تصل إلى 100% واستقبال أقوى بنسبة 58.5% مقارنة بالأجهزة المنافسة1، حيث يجمع محرك تعزيز الاتصال بين قدرات اختيار شبكة الذكاء الاصطناعي وتصميم هوائي محيطي بدرجة 360 للحصول على الإشارة الأكثر استقرارًا بسرعة.

وبالنسبة لمستخدمي Reno11 F 5G في الهند وإندونيسيا وماليزيا وتايلاند وفيتنام، ارتقت OPPO بـ LinkBoost إلى أبعد من ذلك، حيث قامت بضبط التكنولوجيا لتعيد الاتصال بالإنترنت بشكل أسرع بما يصل إلى 87% من المنافسين بعد مغادرة المصعد، عندما تكون في حركة سريعة مركبة، في حفل موسيقي أو ملعب مزدحم، أو عندما تكون تحت الأرض.

هذا ويضمن الهاتف تجربة لا محدودة مع بطاريته الكبيرة التي تدوم طويلاً والتي تأتي بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، مما يتيح للمستخدمين البقاء على اتصال ليوم كامل. يمكن للمستخدمين الآن توقع عمر طويل للبطارية حتى بعد أربع سنوات من الاستخدام اليومي، وذلك بفضل تقنية البطارية المتقدمة، حيث تتيح تقنية الشحن السريع SUPERVOOCTM التي تأتي بقدرة 67 واط، شحن الهاتف بنسبة 30% في 10 دقائق فقط والوصول إلى 100% في 48 دقيقة فقط.

لمحة عن أوبو

تُعد أوبو علامة تجارية عالمية رائدة في مجال الأجهزة الذكية، فقد حرصت منذ إطلاقها لأول هاتف محمول لها " سمايلي فيس" (هاتف الابتسامة) في العام 2008 على تحقيق التوازن المثالي بين الابتكار التكنولوجي والتصميم المتميز، حيث تُقدم أوبو مجموعة متنوعة من الأجهزة الذكية أشهرها سلسلة هواتف فايند وسلسلة هواتف رينو. وإلى جانب هواتفها الرائدة، توفر أوبو لمُستخدميها أيضًا نظام تشغيل ColorOS المتكامل وخدمات الإنترنت. وتتواجد أوبو في أكثر من 50 دولة ومنطقة حول العالم، وتضم أكثر من 40,000 موظف يتطلعون لتوفير حياة أفضل للعملاء في جميع أنحاء العالم.