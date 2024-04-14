العوادي: لقاء رئيس الوزراء مع الرئيس الأميركي سيتبادل وجهات النظر بعدد من الملفات

2024-04-14 21:54:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، اليوم الأحد، أن زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى واشنطن تستهدف تفعيل أطر التعاون التي تضمنتها اتفاقية الإطار الاستراتيجي، فيما أشار إلى أن لقاء رئيس الوزراء مع الرئيس الأميركي جو بايدن سيتبادل وجهات النظر بعدد من الملفات.وقال العوادي للعراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الحالية لواشنطن واحدة من أهم الزيارات في تاريخ العلاقات العراقية - الأميركية، وتستهدف تفعيل أطر التعاون في جميع المجالات، وهناك بنود كثيرة في اتفاقية الإطار الاستراتيجي لم تفعل بصورة صحيحة منذ أن وقع الاتفاق في العام 2008".وأضاف، أن "العلاقات سابقاً كانت تقتصر على الجوانب الأمنية والعسكرية والآن هنالك مسعى لتحقيق قفزة في نوعية العلاقات الثنائية ، مبينا ان الزيارة تستهدف تفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي بجوانبها السياسية والاقتصادية والاستثمارية والمصرفية والطاقة والمناخ وما تبقى من بنود نستطيع استثمارها لتوسيع أطر التعاون".وتابع أن "الملف السياسي يمكن أن يكون بوابة للتعاون في ظل حالة الاستقرار الذي يعيشه العراق حاليا ودوره الفعال في المنطقة والذي يتوسع يوما بعد يوم وبوجود التنمية والمشاريع التي يشهدها العراق، هذه كلها من الممكن أن تنعكس على دور العراق".وأشار إلى أن "الولايات المتحدة دولة متقدمة علمياً وتكنولوجياً وتمتلك تقنيات قد لا تتوافر بدول أخرى ومن مصلحتنا كعراقيين أن نستثمر قدرات الشركات الأميركية في دعم الاستثمار والتنمية في العراق، وكذلك فإن مصلحة العراق السياسية هي المحرك الأساس والأول ولن يتم التفريط بأي من هذه المصالح الأساسية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية".ولفت العوادي إلى أن " لقاء رئيس الوزراء المرتقب مع الرئيس الأمريكي ستكون فيه رسائل متبادلة مهمة في عدد من الملفات، إذ أن لكل منهما وجهات نظر، وأغلب الملفات التي من الممكن أن تُطرح قد تم التوافق عليها من خلال لجان فرعية استبقت الزيارة أو تم التنسيق حولها ولا اتصور أن تكون هنالك تقاطعات كبيرة".وأشار إلى أن "المهم أم نذهب باتجاه تعزيز هذه العلاقات، وترغب الولايات المتحدة بصورة واقعية أن ننتقل الى علاقات ثنائية أشمل وأوسع وهذه الرغبة أيضا موجودة لدى العراق".وعن ملفي الاقتصاد والاستثمار بين العوادي إن "الاستقرار العراقي والضمانات التي تقدمها الحكومة العراقية بوزارتها ومؤسساتها عامل مهم يشجع المستثمرين الذين تهمهم عوامل الأمن والاستقرار والجدوى الاقتصادية، وأيضا الدولة التي تبحث عن جذب الاستثمار عليها التزامات بتوفير الاستقرار وتوفير الأمن وتوفير ضمانة للعقود المتوقعة وكيفية تنفيذها وأن لا تكون هنالك مشاكل في العراق لكي يمضي المستثمرون والشركات في عملهم بصورة صحيحة، وواحد من أهم بنود الزيارة هو أن نؤكد الاستعداد العراقي لتوفير الأجواء المستقرة التي تشجع على الاستثمار ".وأكد أن "الجانب الأمريكي لا يمانع أن تكون للعراق مصلحة كبرى في الاستثمار ودعم قطاعات الصناعة والزراعة والتعليم واستثمار التكنولوجيا في دعم المشاريع ومن بينها مشاريع الطاقة".