ذي قار.. القبض على قاتل بحوزته أسلحة متنوعة

2024-04-14 22:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت قيادة شرطة ذي قار، اليوم الأحد، (14 نيسان 2024)، عن إلقاء القبض على مسلح متهم بجريمة قتل في قضاء الغراف.

وقالت قيادة الشرطة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، انه "بناء على معلومات دقيقة نفذت قوة من قسم شرطة قضاء الغراف واجباً أمنياً ضمن قاطع المسؤولية تنفيذا لتوجيهات قائد شرطة المحافظة اللواء مكي شناع الخيكَاني وبمشاركة الشرطة الاتحادية وفوج الطواريء الرابع للقبض على احد المطلوبين بقضية قتل".

وبين، انه "ومن خلال محاصرة المتهم الذي كان بحوزته قنبلة يدوية وسلاح نوع RBK وثمانية مخازن عتاد و150 إطلاقة".

وأشار البيان الى، ان "القوة المنفذة للواجب من إلقاء القبض على المتهم (س.م.ك) المطلوب وفق المادة 405\31 من قانون العقوبات العراقي، هذا واتخذت بحقه كافة الإجراءات القانونية اللازمة".























