2024-04-14 22:42:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

توقعت لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية، اليوم الأحد (14 نيسان 2024)، ان تكون لزيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني نتائج إيجابية على الواقع العراقي خلال المرحلة المقبلة القريبة.

وقال عضو اللجنة مختار الموسوي، لـ"بغداد اليوم" انه "نتوقع ان تكون لزيارة السوداني نتائج إيجابية على الواقع العراقي خاصة بالملف الاقتصادي بقضية الدولار والعقوبات على بعض المصارف العراقية، ولهذا الزيارة ستعمل على تقوية وتعزيز الوضع المالي والاقتصادي للعراق".

وبين الموسوي ان "السوداني سيسعى من خلال زيارته البيت الأبيض والاجتماع مع الإدارة الامريكية حسم الملفات ذات البعد المالي والاقتصادي، فالزيارة سوف تركز على هذه الملفين بالدرجة الأساس، والزيارة سوف نلمس نتائجها على ارض الواقع قريبا خاصة بقضية خفض سعر الدولار خلال المرحلة المقبلة".

وتهيمن على زيارة السوداني الى واشنطن، فكرة ايجاد علاقة بديلة وجديدة بين العراق والولايات المتحدة الامريكية لاتقتصر على الجانب العسكري والامني، لذلك هيمنت الشخصيات الاقتصادية واخرى متخصصة بالبيئة والطاقة وصناعة الادوية وغيرها من القطاعات، على قائمة الوفد المرافق للسوداني والمكون من نحو 130 شخصية.



