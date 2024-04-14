في ذكرى يوم الفلاح العراقي.. العيساوي: على اتحاد الجمعيات ترك المهاترات والالتفات لمطالب الفلاحين

2024-04-14 22:42:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

دعا المعاون السابق لرئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية، عبد مسلم عيسى العيساوي، اليوم الأحد، (14 نيسان 2024)، الاتحاد الى "ترك المهاترات" والالتفات الى مطالب الفلاحين "ونصرتهم".

وقال العيساوي لـ"بغداد اليوم"، "غدا هو ذكرى عيد الفلاح العراقي، وكنا نأمل أن نشهد تطورا ملحوظا في الحالة المعيشية للفلاحين والمزارعين العراقيين او تطور ولو بسيط في الواقع الزراعي لكن للأسف العكس هو الصحيح".

وأضاف "كنا نأمل ان نكون من الدول المتطورة في الجانب الزراعي والاقتصادي وفي فترة وجيزة لا تتعدى الخمس سنوات، لكن ها نحن وبعد مرور عشرين عاما لاشيء يذكر بسبب السياسات الخاطئة وعدم وضع استراتيجيات واضحة وصحيحة" على حد قوله.

وناشد العيساوي "الموجودين في السلطة وخارجها ان يتعاضدوا ويتحدوا من أجل انتشال العراق وشعبه مما هو عليه حاليا" داعيا من وصفهم "مدعي تمثيل الفلاح في الجمعيات الفلاحية ان يتركوا السجالات والمهاترات وان يذعنوا لصوت العقل والقانون والتهدئة وان يغلبوا المصلحة العامة على المصلحة الشخصية وان يكون هدفهم نصرة الفلاح والمزارع".

وطالب أيضاً ان "لا يجعل (اتحاد الجمعيات الفلاحية) من الأحزاب والكتل السياسية وسيلة للوصول الى مبتغاهم وهو تطوير القطاع الزراعي فلا لتدخل تلك الأحزاب والكتل بتسير الاتحاد كما يفعل البعض للأسف".



