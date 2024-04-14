رعب في الملعب.. ‎إصابة خطيرة تلغي مباراة في الدوري الإيطالي

2024-04-14 22:48:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قبل نهاية الوقت الأصلي، انتهت مباراة روما وضيفه أودينيزي في الجولة الـ32 من الدوري الإيطالي، يوم الأحد، بقرار من حكم المباراة لوكا بايريتو، إثر سقوط إيفان نديكا مدافع روما، وسط لحظات ذهول ورعب سادت الأجواء.

‎وانهار نديكا مدافع روما، على أرض الملعب في الدقيقة 71 وأنقذه الأطباء وأخرجوه من الملعب على نقالة، وتم إيقاف المباراة لمدة دقيقتين للاطمئنان على حالة اللاعب الذي ما زال واعيا.

‎وبعد ذلك طلب مدرب روما دانييلي دي روسي واللاعبون وطاقم الفريق عدم استئناف المباراة حتى وصول أنباء مؤكدة تفيد بأن نديكا خرج من مرحلة الخطر.

‎ومنح الحكم الجميع بضع دقائق للذهاب إلى غرفة خلع الملابس للتحقق من حالة اللاعب، قبل أن يتم إيقاف المباراة مؤقتًا.

وعندما عاد نديكا إلى الملعب، تحدث دي روسي مع الحكم بايريتو وغابرييل تشيوفي مدرب أودينيزي.

ومن غير المعروف على وجه التحديد ماذا دار بين دي روسي وتشيوفي، لكن دي روسي أعطى انطباعًا بعدم رغبته في مواصلة المباراة.

وبعد ذلك، أعلن الحكم بايريتو إيقاف المباراة رسميًا، حيث كانت النتيجة تشير إلى التعادل 1/1.