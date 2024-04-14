الاردني هيثم الشبول مدربا لنفط البصرة

2024-04-14 22:48:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي نفط البصرة اليوم الأحد، تسمية المدرب الاردني هيثم الشبول مدربا لفريق كرة النادي.

وقال مشرف الفريق اسعد كريم لوكالة شفق نيوز؛ ان "الادارة اتفقت بشكل نهائي مع المدرب الأردني هيثم الشبول لقيادة فريق النادي خلال الأدوار المقبلة في بطولة دوري نجوم العراق لكرة القدم".

واضاف ان "الشبول سيصل البصرة قادما من الأردن يوم غدٍ الاثنين لتوقيع العقد بشكل رسمي".

واشار الى ان المدرب الجديد سيقود الفريق بأول وحدة تدريبية بعد غد الثلاثاء.

وبين ان المدرب المساعد سالم نيروز سيقود الفريق في مباراته بدوري النجوم أمام الحدود يوم غد.

ويحتل فريق نفط البصرة المركز 17 برصيد 21 نقطة بعد انتهاء الجولة 21 لمنافسات دوري نجوم العراق.