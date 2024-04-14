الزوراء يتغلب على أمانة بغداد بثنائية بدوري النجوم

2024-04-14 23:00:03 - المصدر: واع

بغداد – واعتغلب الزوراء على أمانة بغداد بنتيجة (2-1) في المباراة التي اقيمت مساء اليوم الاحد على ملعب المدينة الدولي ضمن الجولة 22 من دوري نجوم العراق بكرة القدم.وسجل أهداف المباراة حسن عبد الكريم في الدقيقة 10 وكريستوفر جون في الدقيقة 17 لفريق الزوراء فيما سجل لفريق أمانة بغداد محمد خالد جفال في الدقيقة 55.وعزز الزوراء رصيده بـ 37 نقطة في المركز الثالث بينما أمانة بغداد في المركز قبل الاخير برصيد 14 نقطة.