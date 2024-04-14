2024-04-14 23:06:08 - المصدر: منصة إيشان

أكد المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، اليوم الأحد، أن زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى واشنطن تستهدف تفعيل أطر التعاون التي تضمنتها اتفاقية الإطار الاستراتيجي، فيما أشار إلى أن لقاء رئيس الوزراء مع الرئيس الأميركي جو بايدن سيتبادل وجهات النظر بعدد من الملفات. وقال العوادي في تصريحات للتلفزيون الرسمي، إن “زيارة رئيس الوزراء محمد […]

ظهرت المقالة في سابقة من نوعها.. الحكومة: وفد واشنطن يخلو من أي مسؤول عسكري.. هذه رسالة سياسية أولاً على Eishan.