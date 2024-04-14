الحكيم والخزعلي يؤكدان دعمهما للحكومة في مسارها التفاوضي لإنهاء ملف التحالف

2024-04-14 23:48:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، والأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، اليوم الأحد، (14 نيسان 2024)، دعمهما للحكومة في مسارها التفاوضي لإنهاء ملف التحالف الدولي في العراق.

وقال بيان لمكتب الحكيم، تلقته "بغداد اليوم"، ان الجانبين ناقشا "تطورات المشهد السياسي العراقي والإقليمي".

وأكدا بحسب البيان "دعم الحكومة في مسارها الخدمي والتنموي، كما جددا دعم الحكومة في مسارها التفاوضي لإنهاء ملف التحالف الدولي لمكافحة داعش، فيما جددا الدعوة لممثلي المكون السني على إختيار مرشح لرئاسة مجلس النواب".

ودعا الحكيم والخزعلي "للحفاظ على ما تحقق من استقرار على المستوى السياسي والاجتماعي والأمني، وأكدا مسؤولية الجميع على إدامته وتحويله لاستقرار دائم".

وجدد الحكيم والخزعلي "الدعوة لوقف اطلاق النار في غزة واغاثة الفلسطينيين وإعمار المدينة، وحملا المجتمع الدولي مسؤولية الإبادة الجماعية والتجويع الممنهج الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني".