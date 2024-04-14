بالوثيقة.. لجنة تحقيقية لتحديد ومحاسبة الجهة المسؤولة عن انهيار جسر الفلوجة الحديدي

2024-04-14 23:48:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أصدر محافظ الانبار، محمد نوري، اليوم الأحد، (14 نيسان 2024)، أمراً ادارياً بتشكيل لجنة تحقيقية خاصة لغرض تحديد ومحاسبة الجهة المسؤولة عن الفشل التنفيذي بأحد فضاءات جسر الفلوجة الحديدي بعد حادث انهيار جزء منه أمس السبت.

وتعرض أمس السبت جسر الفلوجة الحديدي الذي هو قيد الإنشاء الى انهيار أجزاء منه، مما اسفر عن اصابة 3 من العاملين فيه وغرق آلية مخصصة للتبليط وسط نهر الفرات، وذلك قبل افتتاحه بأيام.

وفتحت الحكومة المحلية في الأنبار تحقيقاً في الحادث.



