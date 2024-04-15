باحث امني: الرد الإيراني على إسرائيل سيغير قواعد الاشتباك في المنطقة

2024-04-15 00:00:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد الباحث في الشأن السياسي والأمني أحمد الشريفي، اليوم الأحد (14 نيسان 2024)، ان الرد الإيراني على إسرائيل سيغير قواعد الاشتباك في المنطقة خلال المرحلة المقبلة.

وقال الشريفي، لـ"بغداد اليوم"، ان "الرد الإيراني على إسرائيل سيغير قواعد الاشتباك ما بين كل الأطراف المتصارعة في المنطقة"، معتبرا ان "هذا الرد سيكون دافعا للفصائل المسلحة العراقية وغيرها لتكثيف الضربات نحو الكيان الصهيوني، فالقصف الإيراني انهى كل الخطوط الحمراء لقواعد الاشتباك المحدود".

وبين انه "من المتوقع ان يكون لإسرائيل رد عسكري جديد على ايران، وربما يكون الرد أيضا داخل سوريا وليس داخل الأراضي الإيرانية، وهذا الرد ربما يفتح باب الاشتباك المباشر، ولهذا قواعد الاشتباك سوف تتغير ومرحلة الاشتباك المحدود قد انتهت بالرد الإيراني الأخير على إسرائيل".

وامس السبت، شن الحرس الثوري الايراني هجوما على الكيان الاسرائيلي باكثر من 130 طائرة مسيرة وصواريخ كروز وصواريخ باليستية، استهدفت بالمجمل قاعدة عسكرية ومطار عسكري فقط، في حين لم تكشف اي تقارير عن وقوع اي اضرار كبيرة او خسائر بشرية، فيما اشارت التقارير الامريكية والاسرائيلية الى انه تم صد معظم الطائرات والصواريخ ومعظمها لم تدخل المجال الجوي الاسرائيلي، بالمقابل تقول ايران انها نجحت بضرب الاهداف المحددة.



