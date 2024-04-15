السيد الحكيم والشيخ الخزعلي يؤكدان دعم الحكومة في مسارها الخدمي والتنموي

2024-04-15 00:12:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، و الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، دعم الحكومة في مسارها الخدمي والتنموي.وقال السيد الحكيم في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، "إلتقينا بمكتبنا مساء اليوم الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي ، وتبادلنا التهاني بعيد الفطر المبارك فضلا عن تطورات المشهد السياسي العراقي والإقليمي ."وأضاف: "أكدنا دعم الحكومة في مسارها الخدمي والتنموي ، كما جددنا دعمنا للحكومة في مسارها التفاوضي لإنهاء ملف التحالف الدولي لمكافحة داعش ، فيما جددنا الدعوة لممثلي المكون السني على إختيار مرشح لرئاسة مجلس النواب ."وتابع السيد الحكيم: "دعونا أيضا للحفاظ على ماتحقق من استقرار على المستوى السياسي والاجتماعي والأمني ، وأكدنا مسؤولية الجميع على إدامته وتحويله لاستقرار دائم ، كما جددنا الدعوة لوقف اطلاق النار في غزة واغاثة الفلسطينيين وإعمار المدينة ، وحملنا المجتمع الدولي مسؤولية الإبادة الجماعية والتجويع الممنهج الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني" .