2024-04-15 00:48:01 - المصدر: واع

بغداد - واعبحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مع وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود تطورات الأوضاع في المنطقة.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بحث مساء أمس الأحد، هاتفياً، مع ولي عهد المملكة العربية السعودية سموّ الأمير محمد بن سلمان آل سعود، تطورات الأوضاع الأمنية في المنطقة، ومجمل انعكاساتها على الاستقرار الإقليمي والدولي".وأضاف، أن "الاتصال شهد تبادل وجهات النظر، والبحث المشترك في سبل تجنيب المنطقة اتساع الصراع، والجهود المبذولة لدفع مخاطر التصعيد، إذ اتفق الجانبان على أهمية بذل ما يلزم من خطوات لمنع تفاقم الأوضاع، وضرورة وقف العدوان على شعبنا الفلسطيني في غزّة".