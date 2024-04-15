رئيس الجمهورية يحذر من اتساع دائرة الصراع

2024-04-15 01:06:09 - المصدر: جريدة الصباح

‎بغداد: الصباح



ناقش رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، أمس الأحد، "التطورات الأخيرة في المنطقة"، مشدداً على ضرورة تخفيف التوترات وعدم اتساع دائرة الصراع.

وأوضح بيان رئاسي، أن رئيس الجمهورية، التقى مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي وعددا من المسؤولين في مستشارية الأمن القومي.

وأضاف البيان أنه جرى، خلال اللقاء، بحث الأوضاع الأمنية في البلد، وأهمية حماية الاستقرار وضمان أمن المواطنين، والحفاظ على المكتسبات المتحققة في مجال محاربة الإرهاب وملاحقة فلوله ومصادر تمويله.

وتطرق الاجتماع، إلى وضع الموقوفين والمعتقلين في السجون وضرورة مواصلة إطلاق سراح من انتهت فترة محكومياتهم، كما تدارس الاجتماع أوضاع النازحين والخطط الموضوعة لعودتهم إلى مناطقهم الأصلية وإغلاق جميع المخيمات.

وذكر البيان، أن المجتمعين ناقشوا أمن الحدود وضرورة التنسيق والتعاون البنّاء في مجال ترسيخ الأمن والاستقرار مع دول الجوار بما يعود بالمنفعة على الجميع ويحقق مصالح الشعوب.

كما بحث الاجتماع، التطورات الأخيرة في المنطقة والتداعيات الناجمة عن ذلك، وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة تخفيف التوترات وعدم الانجرار إلى اتساع دائرة الصراع، مؤكدا أن الحروب لن تجلب الحلول للشعوب وستعمق المشاكل بين البلدان.

وأشار رئيس الجمهورية إلى ضرورة وقف العدوان على قطاع غزة، وإيجاد حل جذري للقضية الفلسطينية باعتبارها عنصرا أساسيا لاستقرار المنطقة، عبر منح الشعب الفلسطيني كامل حقوقه

المشروعة.

من جانبه، قدّم مستشار الأمن القومي، عرضا حول الوضع الأمني والخطط الموضوعة للحفاظ على الاستقرار في البلد، مشيدا بطروحات رئيس الجمهورية في الحفاظ على المنجزات المتحققة وتكاتف الجهود لترسيخ الأمن والاستقرار.