2024-04-15 01:18:08 - المصدر: منصة إيشان

أفاد مسؤول أمريكي رفيع، اليوم الاثنين، بأن ما يقرب من تسعة صواريخ اخترقت الدفاع الجوية الإسرائيلية في الهجوم الإيراني الأخير. وقال المسؤؤل الأمريكي نقلاً عن شبكة “أي بي سي”، إن “تسعة صواريخ على الأقل اخترقت الدفاعات الإسرائيلية وأصابت قاعدتين جويتين”. وأضاف، أن “خمسة صواريخ باليستية أصابت قاعدة نيفاتيم الجوية وأدت إلى تلف طائرة نقل ومدرج […]

ظهرت المقالة مسؤول أمريكي: نحو 9 صواريخ إيرانية اخترقت دفاعات “إسرائيل” وأصابت قاعدتين جويتين أولاً على Eishan.