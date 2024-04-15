الخطوط الجوية الألمانية تعلق رحلاتها إلى أربيل

2024-04-15 06:12:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت شركة الخطوط الجوية الألمانية "لوفتهانزا"، يوم الأحد، تعليق رحلاتها إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، إضافة إلى عمّان وبيروت وتل أبيب، حتى غد الاثنين "على الأقل"، وذلك في أعقاب الاضطرابات الأخيرة في الشرق الأوسط.

وذكرت الشركة، التي تضم شركة الطيران الألمانية الرئيسية وكذلك الخطوط الجوية السويسرية والنمساوية، أنها "ستعمل أيضا على تجنب رحلاتها "المجال الجوي فوق إسرائيل والأردن والعراق في المستقبل المنظور".

وكانت الشركة قد علقت بالفعل، يوم الجمعة الماضي، رحلاتها من وإلى طهران حتى 18 أبريل/نيسان الجاري، كما أكدت أنها لن تستخدم المجال الجوي الإيراني خلال هذه الفترة.

وفي وقت سابق من اليوم، أوصت وزارة الخارجية الفرنسية، مواطنيها بالامتناع عن السفر الى 4 دول بينها العراق، عقب الهجوم الايراني على إسرائيل.

ومساء أمس السبت، شنت إيران هجوماً بالطائرات المسيرة والصواريخ، انطلاقاً من أراضيها باتجاه إسرائيل، وذلك بعد مقتل قائد كبير في الحرس الثوري في هجوم إسرائيلي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق الأسبوع الماضي.