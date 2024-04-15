كوردستان.. تنفيذ قرار إعفاء أصحاب العمل من الغرامات التأخيرية على اشتراكات الضمان الاجتماعي

2024-04-15 06:12:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكدت حكومة اقليم كوردستان، يوم الأحد، أن قرار الحكومة بإعفاء أصحاب العمل من غرامات التأخير المتراكمة بنسبة 100% على اشتراكات الضمان الاجتماعي دخل حيز التنفيذ.

وجاء في بيان لحكومة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، انها "بالاستناد لاحكام المادة الثامنة من قانون مجلس وزراء اقليم كوردستان رقم 3 لسنة 1992 المعدل واشارة الى اجتماع مجلس الوزراء رقم 128 في 27 / 3 / 2024 وبناء على مقترح من وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية كويستان محمد، قرر مجلس الوزراء إعفاء أصحاب العمل بنسبة 100% من الغرامات المتأخرة المتراكمة على اشتراكات الضمان الاجتماعي، على أن يقوموا بسداد 100% من اشتراكات الضمان الاجتماعي خلال 90 يوم عمل من تاريخ هذا القرار".

واضاف البيان ان "المجلس وجه جميع الوزارات والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وينشر هذا القرار في صحيفة وقائع كوردستان".