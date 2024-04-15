من واشنطن.. السوداني يبلغ ابن سلمان بأهمية بذل المزيد لمنع التصعيد في المنطقة

2024-04-15 07:18:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أبلغ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مساء الأحد، بضرورة بذل المزيد لمنع التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، وذلك في أعقاب الهجوم الإيراني على إسرائيل.

وتأتي المحادثات الهاتفية مع ابن سلمان، في وقت يجري فيه رئيس الوزراء العراقي، زيارة إلى الولايات المتحدة، سيلتقي خلالها الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وجاء في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، تلقى محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، اتصالاً هاتفياً، من محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي.

وبحسب البيان، جرى خلال الاتصال، بحث أعمال التصعيد العسكري الأخير في المنطقة وخطورة انعكاساته على الأمن والاستقرار، كما جرى التأكيد على أهمية بذل ما يلزم من جهود لمنع تفاقم الأوضاع وتجنيب المنطقة مخاطر التصعيد".

ومساء أمس السبت، شنت إيران هجوماً بالطائرات المسيرة والصواريخ، انطلاقاً من أراضيها باتجاه إسرائيل، وذلك بعد مقتل قائد كبير في الحرس الثوري في هجوم إسرائيلي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق الأسبوع الماضي.