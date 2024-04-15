سقطت ليلة أمس .. العثور على طائرة إيرانية مسيرة وسط النجف

2024-04-15 08:12:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة النجف، اليوم الأحد، بأن قوة امنية عثرت على طائرة ايرانية مسيرة وسط المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان " قوة امنية عثرت على طائرة إيرانية مسيرة سقطت ليلة أمس في بحر النجف".

وبين المصدر، ان " الطائرة كانت ضمن سرب المسيرات الذي استهدفت بها ايران اسرائيل".

وشنت طهران هجوما على إسرائيل في وقت متأخر من يوم السبت ردا على ضربة جوية يعتقد أنها إسرائيلية على مجمع سفارتها في دمشق في الأول من شهر نيسان وأدت إلى مقتل مسؤولين من الحرس الثوري.

وفاقم الهجوم الإيراني المخاوف من نشوب صراع إقليمي أوسع.