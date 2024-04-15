باير ليفركوزن يقتحم قائمة تاريخية خاصة ببايرن ميونيخ

2024-04-15 08:18:03 - المصدر: واع

متابعة - واعدخل باير ليفركوزن قائمة تاريخية بعدما توج بلقب البوندسليغا للمرة الأولى في تاريخه بعد التفوق على ضيفه فيردر بريمن بخماسية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم على ملعب بايج أرينا ضمن مباريات الجولة 29 من الدوري الألماني.ويتصدر بايرن ميونيح قائمة أسرع المتوجين بلقب الدوري بعد تتتويجه بلقب البوندسليغا في الجولة 27 في موسم 2013- 2014 تحت قيادة بيب غوارديولا وهي المرة الوحيدة التي حسم فيها لقب الدوري الألماني في شهر أذار.ويتواجد بايرن في المركز الثاني بحسم اللقب في الجولة رقم 28 موسم (2012- 2013) وبعد تتويجه تواجد ليفركوزن في المركز الثالث بالقائمة، مناصفة مع البايرن أيضا الذي توج باللقب في الجولة 29 من موسم (2017- 2018).