شرطة ذي قار: القبض على 5 متهمين بقضايا مختلفة في الرفاعي

2024-04-15 08:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: قال مصدر شرطة ذي قار انها ألقت القبض على خمسة متهمين مطلوبين بقضايا مختلفة في قضاء الرفاعي. وذكر المصدر لشبكة أخبار الناصرية، أنه تم القاء القبض على خمسة متهمين بقضايا قانونية مختلفة منها القتل والمشاجرة. واضاف، اتخذت بحق المتهمين الإجراءات القانونية اللازمة استنادا للمواد (406,273,413,240)، من قانون...

