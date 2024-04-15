كابيتال إنتليجنس تعلق تصنيف "الجنوب الاسلامي" العراقي

2024-04-15 09:24:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قررت وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيف الائتماني تعليق التصنيف الائتماني لمصرف الجنوب الإسلامي، المدرج ببورصة العراق.

وأوضحت الوكالة في بيان على موقعها الرسمي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ أن ذلك القرار جاء بسبب عدم وجود بيانات مالية محدثة.

وكان التصنيف الائتماني لأصول البنك المقوم بالعملات الأجنبية طويلة الأجل عند درجة "-B"، وقصيرة الأجل عند درجة "B" على التوالي، بنظرة مستقبلية مستقرة.

وكان البنك حصل على تصنيف مستقل عند مستوى "-b" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وحصل على تصنيف القوة المالية الأساسية عند مستوى "+b"، مع تقدير الدعم الاستثنائي عند مستوى غير مؤكد.

وبالإضافة إلى ذلك كانت التصنيفات الطويلة للبنك داخل حدود الدولة عند درجة "iqBBB" والقصيرة الأجل عند"iqA3" على التوالي، بنظرة مستقبلية مستقرة.