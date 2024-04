2024-04-15 09:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: كشف مصدر حكومي عن وصول رئيس هيئة الحج والعمرة لمحافظة ذي قار لافتتاح مركز صحي بقضاء الغراف. يتبع..

