نائب محافظ ذي قار : قرب المباشرة بملف تمليك الاراضي الزراعية

2024-04-15 09:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:صرح نائب محافظ ذي قار رزاق كشيش الغزي عن قرب المباشرة بملف تمليك الاراضي الزراعية في محافظة ذي قار لشاغليها والتي تدخل ضمن التصميم الأساسي للمدن. وقال الغزي في تصريح له تابعته شبكة أخبار الناصرية أنه وبحضور المعاون الفني لمجلس المحافظة ومدير بلدية الناصرية و مدير التسجيل العقاري...

