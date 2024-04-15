اليوم.. خمس مواجهات في الجولة الـ 22 من دوري نجوم العراق

2024-04-15 10:12:03 - المصدر: واع

بغداد – واع

تستكمل اليوم الاثنين منافسات الجولة الـ 22 من دوري نجوم العراق الكروي للمحترفين بإقامة خمسة لقاءات، إذ سيكون ملعب الشعب الدولي مسرحاً لمواجهة القوة الجوية الوصيف وضيفه نفط ميسان.

ويتطلع الصقور إلى تجديد تفوقه على فرسان المملكة بعد أن تغلب عليه ذهاباً برباعية نظيفة، كما نجح الأزرق في إقصاء نفط ميسان من الدور الربع النهائي لمسابقة الكأس بثلاثية مقابل لا شيء، ويرفع الجوية شعار الفوز في مباراة اليوم من أجل مواصلة الصراع على لقب الدوري، مستندا إلى خبرة عناصره وجلهم ضمن صفوف المنتخبات الوطنية، بدوره يأمل الفريق الميساني برد الدين لمنافسه، من خلال تقديم مباراة جيدة تؤهله لتحقيق نتيجة إيجابية، تكون بمثابة نهضة جديدة له نحو التقدم إلى المراتب المتقدمة.

وفي مباراة ثانية يطمح دهوك لاستعادة نغمة الانتصارات حينما يواجه الكرخ، ويسعى صقور الجبال بقوة لبلوغ المربع الذهبي، من أجل الفوز بمرتبة مشرفة تضعه ضمن الأندية المرشحة لتمثيل كرتنا خارجيا. وفي المقابل يرنو الكناري إلى تأكيد صحوته بعد أن نجح بالفوز على الميناء بثلاثية في آخر اختبار له.

من جانبه يبحث النجف عن فوزه الثاني توالياً عندما يحل ضيفاً على نادي القاسم، وتمكن غزلان البادية من عبور محطة النفط في الجولة الـ21 التي شهدت عودة ممثل محافظة بابل إلى طريق الانتصارات عبر بوابة أربيل. ويلعب اليوم أيضا النفط أمام نفط الوسط، ويستضيف نفط البصرة نظيره الحدود.