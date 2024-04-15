سوق الناصرية المحلي: سعر صرف الدولار اليوم الاثنين في ذي قار

2024-04-15 10:24:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: اليكم اسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل سعر الدينار العراقي في بورصة الناصرية ليوم الاثنين المصادف 15 نيسان للعام 2024 سعر الشراء 148750 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي. سعر البيع 149250 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي. السعر الرسمي المقر من قبل البنك المركزي العراقي والمنافذ الرسمية...

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