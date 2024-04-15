2024-04-15 10:24:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

اعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة موعد إطلاق الحزمة الثانية من مشاريع فكِّ الاختناقات المروريَّة في بغداد، بينما كشفت عن قرب بدء العمل بالطريق الحلقي الرابع حول العاصمة. وقال المتحدث باسم الوزارة استبرق صباح، في حديث لـالصباح تابعته الاقتصاد نيوز، إنَّ موعد إطلاق الحزمة الثانية من مشاريع فك الاختناقات المرورية سيكون بالتزامن مع فتح عدد من مشاريع الحزمة الأولى، عازياً ذلك لتجنب زيادة الإرباك والزحامات المرورية التي تشهدها بغداد. وكشف عن قرب إطلاق العمل بالطريق الحلقي الرابع حول محافظة بغداد، إذ سيشهد هذا العام افتتاح عدد من مشاريع الحزمة الأولى، كمجسر الشالجية في الكرخ، علاوة على مشاريع جانب الرصافة كمجسر ربط حي المهندسين في شارع فلسطين بمنطقة الداخل في مدينة الصدر، ويأتي بعدها افتتاح مشروع ساحة عدن وصنعاء وآخرها مجسر ساحة النسور.